Герой навсегда: приморскому десантнику присвоено звание Героя РФ

Высшую награду страны получил посмертно лейтенант 83-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады Алдар Домбаев — уроженец Приморья, проявивший мужество на передовой. Указ о присвоении звания Героя РФ подписал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба правительства края.
«Губернатор края Олег Кожемяко и врио исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками Александр Корнев вручили “Золотую Звезду” супруге лейтенанта Галине», — говорится в сообщении.
Алдар Домбаев с первых дней специальной военной операции находился в зоне боевых действий. Он участвовал в самых напряжённых сражениях, неоднократно проявляя отвагу и самоотверженность. Получив офицерское звание, он возглавил штурмовой взвод и до последнего момента удерживал позиции, отражая вражеские атаки и обеспечивая эвакуацию раненых бойцов.
Глава региона подчеркнул, что память о подвиге лейтенанта Домбаева будет увековечена — в том числе через названия улиц и объектов инфраструктуры. Семье героя будет оказана всесторонняя поддержка, включая помощь в воспитании и образовании детей.
Напомним, семь жителей Приморья удостоены высоких государственных наград за профессионализм, многолетний труд и значительный вклад в развитие ключевых отраслей региона. Указы о награждении подписал президент России Владимир Путин в ноябре.