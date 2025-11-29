От 3 до 50 тыс. руб.: выходящие на лёд в Приморье рискуют деньгами и жизнью

Спасатели Приморья предупреждают жителей края, что на всех реках, озёрах и заливах региона пока нет прочного ледового покрова, и выход на лёд в таких условиях связан с риском для жизни и угрозой административного наказания. Несмотря на первые морозы, наледь остаётся тонкой, неоднородной и не выдерживает даже вес одного человека, поэтому выход в акватории, на реки и небольшие водоёмы сейчас запрещён. Об этом сообщила пресс-служба краевого МинГОЧС.