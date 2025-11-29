От 3 до 50 тыс. руб.: выходящие на лёд в Приморье рискуют деньгами и жизнью

Спасатели Приморья предупреждают жителей края, что на всех реках, озёрах и заливах региона пока нет прочного ледового покрова, и выход на лёд в таких условиях связан с риском для жизни и угрозой административного наказания. Несмотря на первые морозы, наледь остаётся тонкой, неоднородной и не выдерживает даже вес одного человека, поэтому выход в акватории, на реки и небольшие водоёмы сейчас запрещён. Об этом сообщила пресс-служба краевого МинГОЧС.
По данным ведомства, так называемые температурные качели в сочетании с ветром не дают льду сформироваться и набрать необходимую прочность. Спасатели отмечают, что в социальных сетях уже публикуют ролики, на которых видно, как люди выходят на лёд на водоёмах, при этом на кадрах заметны полыньи, участки открытой воды и трещины на поверхности.
В зимний период службы спасения усиливают патрулирование потенциально опасных участков: суда на воздушной подушке поддерживают готовность в районах мыса Поспелова, станций Санаторная и Моргородок, а также в бухте Фёдорова. Дополнительно специалисты организуют мониторинг акваторий с использованием беспилотников, уделяя особое внимание местам традиционного скопления любителей подлёдной рыбалки.
В МинГОЧС Приморья разъясняют, что сам по себе выход людей на лёд в период запрета является административным правонарушением и наказывается по краевому закону штрафом от 100 до 500 рублей, тогда как выезд на лёд транспортом влечёт значительно более серьёзные санкции: для граждан до 3 тыс. руб., для должностных лиц до 5 тыс. руб., для юридических лиц от 20 до 50 тыс. руб.
Специалисты обращают внимание на основные требования безопасности: жителям не рекомендуют выходить на тонкий неокрепший лёд и пытаться проверять его прочность ударами ногой. Кроме того, запрещено собираться группами на отдельных участках, приближаться к промоинам, трещинам и прорубям, скатываться на санках или лыжах с крутых берегов прямо на ледяную поверхность, а также пересекать водоёмы в местах, где это запрещено.
Отдельно подчёркивается, что людям не следует выходить на лёд в тёмное время суток либо при недостаточной видимости, так как это затрудняет оценку состояния поверхности и увеличивает риск провала под лёд. В случае, если человек оказался в воде, очевидцам рекомендуют немедленно сообщить о происшествии по номеру 112.