В Госдуме раскрыли особенности выплат зарплат за декабрь

Сотрудники российских организаций должны получить декабрьскую заработную плату досрочно, если установленная в компании дата выплаты приходится на период новогодних праздников.

Как сообщил ТАСС депутат Государственной думы, в соответствии с Трудовым кодексом, если день выдачи зарплаты совпадает с выходным или праздничным днем, выплата должна быть произведена заранее.

Парламентарий уточнил, что в случае, когда дата выплаты в организации не попадает на праздничные дни, работодатель имеет право произвести расчет после окончания новогодних каникул без нарушений законодательства. При этом он отметил, что многие работодатели предпочитают полностью завершить все расчеты с сотрудниками в декабре, и такая практика заслуживает положительной оценки.

Депутат также напомнил о норме Трудового кодекса, требующей выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц. Однако в случае досрочной выплаты декабрьского аванса и однократной выплаты в январе, учитывая специфику месяца с большим количеством нерабочих дней, у контролирующих органов не возникнет претензий к работодателю.

Ранее сообщалось, что эксперт раскрыл, как распознать поддельный бензин.

