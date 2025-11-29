В Госдуме раскрыли особенности выплат зарплат за декабрь

Парламентарий уточнил, что в случае, когда дата выплаты в организации не попадает на праздничные дни, работодатель имеет право произвести расчет после окончания новогодних каникул без нарушений законодательства. При этом он отметил, что многие работодатели предпочитают полностью завершить все расчеты с сотрудниками в декабре, и такая практика заслуживает положительной оценки.