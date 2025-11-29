Аэропорт Филадельфии приостановил работу, поступило сообщение о минировании

В США приостановил работу международный аэропорт города Филадельфия. Причиной стало сообщение о том, что воздушная гавань заминирована, информирует Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.
Сообщается, что аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы как минимум до 4 утра по московскому времени.
В то же время в ночь на субботу 29 ноября международный аэропорт Вильнюса закрыли из-за неопознанных воздушных шаров.
Несколько дней назад аэропорт Рональд Рейгана в Вашингтоне приостановил работу после инцидента со стрельбой неподалёку от Белого дома. Это было сделано из соображений безопасности.
Тем временем авиакомпании ряда стран начали отменять рейсы из-за проблем с самолетами корпорации Airbus. Так, воздушные суда не вылетели в пункты назначения во Франции и Японии.