На сайте Белого дома создали доску позора: в черном списке оказались Axios, CNN и другие СМИ

Пресс-секретарь Ливитт заявила о создании Белым домом доски позора СМИ.

В Белом доме придумали интересный способ наказания СМИ за распространение фейковых новостей. Администрация президента США создала виртуальную доску позора. Ее можно найти на сайте Белого дома, сообщила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт в соцсети.

Теперь на сайте можно найти настоящий «черный список» неугодных журналистов. Там же размещают фейковые публикации прессы. В перечень уже успели попасть портал Axios, телеканал CNN и газета The Washington Post.

«Администрация Трампа привлекает к ответственности за фейковые новости, как никогда раньше», — оповестила Кэролайн Ливитт.

Президент США Дональд Трамп неоднократно жестко высказывался в адрес журналистов. Днем ранее он оскорбил представительницу СМИ после вопроса о преступнике, напавшем на нацгвардейцев.

