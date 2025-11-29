Ричмонд
В Японии отменили 65 авиарейсов из-за проблем с самолетами Airbus

Вынужденные изменения в расписании сказались примерно на 9,5 тысячи пассажиров.

Источник: Аргументы и факты

Крупный японский авиаперевозчик All Nippon Airways сообщил об отмене 65 внутренних рейсов из-за технических трудностей, выявленных на лайнерах A320, выпускаемых Airbus. Компания инициировала дополнительную проверку этих воздушных судов.

По подсчётам авиакомпании, вынужденные изменения в расписании сказались примерно на 9,5 тысячи пассажиров. Как уточняет агентство Киодо, в распоряжении ANA находится 34 самолёта этой модели, и диагностика каждого требует около четырёх часов.

При этом другой крупный авиаперевозчик страны, Japan Airlines, не использует A320 в своём парке, поэтому его рейсы данные ограничения не затронули.

Ранее самолет Airbus A320, выполнявший рейс J2020 из Санкт-Петербурга в Баку, экстренно приземлился в аэропорту «Пулково» из-за неисправности шасси.