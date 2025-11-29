Помогает ли куриный суп при простуде: вот что говорит врач

Россиянам неожиданно назвали простое блюдо, которое действительно помогает во время простуды. Оказалось, что эффективнее горчичников, чеснока и «пропаривания под одеялом» работает обычный куриный суп. Об этом KP.RU рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
«Реально работает куриный суп! Исследования показали, что горяченький супчик и на самом деле способен облегчить симптомы течения респираторной инфекции, поскольку легко усваивается и помогает поддерживать баланс жидкости», — подчеркнула Провоторова.
По словам специалиста, горячий бульон увлажняет слизистые, облегчает носовое дыхание и помогает восполнять потерю жидкости, что особенно важно при температуре и слабости. В отличие от сомнительных народных методик, суп не несет рисков и не перегружает организм, который и так борется с вирусом.
Когда начинается повышение температуры и появляется чувство сильного тепла, стоит убрать плотное покрывало или плед и снять лишние слои одежды. Комнату полезно проветрить. Жаропонижающие препараты обычно советуют принимать, когда термометр показывает 38−38,5 градуса.
