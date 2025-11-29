Ричмонд
BBC: Орбан бросил вызов Евросоюзу, встретившись с Путиным в Кремле

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан своей встречей с президентом России Владимиром Путиным в Кремле бросил вызов Европейскому союзу (ЕС). Такое мнение в пятницу, 28 ноября, выразили в BBC.

Британские журналисты утверждают, что европейский политик «постоянно злит союзников по ЕС и НАТО».

— Орбан считается одним из ближайших союзников Путина в Европе и постоянно вызывает недовольство своих союзников по НАТО и ЕС, подрывая солидарность против России, — уточнили в материале.

Орбан неоднократно выступал против инициатив ЕС по ограничению импорта энергоресурсов из России. В издании предполагают, что темой встречи в Москве стало обсуждение поставок нефти и газа.

Евросоюз в свою очередь требует от Будапешта отказа от российских энергоносителей к 2027 году. Несмотря на это, Венгрия может использовать договоренности с Москвой для продавливания собственной позиции.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Орбан поехал в Россию, не получив одобрения от коллег по ЕС. Однако, возможно, Будапешту удастся о чем-то договориться с Москвой, хоть это и маловероятно.

