Норильская актриса сыграет в кино вместе с Ольгой Бузовой

КРАСНОЯРСК, 29 ноября, ФедералПресс. Актриса из Норильска Роза Хайруллина сыграет в новом фильме «Равиоли Оли». Главную роль в картине исполнит Ольга Бузова, рассказали в пресс-службе ТНТ.

Источник: Соцсети

«В одной из сцен трейлера актриса родом из Норильска прогоняет знаменитую теледиву из цеха, не церемонясь с селебрити. Также Розу Хайруллину можно увидеть на кадрах со съемок фильма — на фото она запечатлена в образе работницы завода по производству пельменей», — рассказали на телеканале.

Согласно сюжету, Ольга Бузова влюбляется в красавца по имени Генрих, передает ему деньги, но становится жертвой мошенничества.

Ранее в интервью «ФедералПресс» Евгений Чебатков поделился эмоциями после концерта в Красноярске, а также рассказал о съемках в кино и дал советы сибирским артистам. Помимо того, издание составило список экранизированных произведений, связанных с Сибирью.