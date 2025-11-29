В Тюмени ожидаются снегопад и оттепель

Согласно данным синоптиков, теплая погода сохранится в городе в период с 30 ноября по 5 декабря. В эти дни столбики термометров в дневные часы будут показывать от минус одного до плюс двух градусов, а ночью температура опустится до минус трех. При этом существенных осадков в начале декабря метеорологи не прогнозируют.