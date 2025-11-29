В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 декабря

«С 1 декабря 2025 года увеличение пенсий ждет тех, у кого в этом месяце возникло право на перерасчет. Это касается, в частности, тех, кому исполнилось 80 лет, кто уволился с работы или кому установили первую группу инвалидности», — сказал Нилов.