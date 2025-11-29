Умматалиев и Муйдинходжаев ярко дебютируют в профессиональном боксе

Умматалиев берет уверенную победу по очкам.
Во время боксерского вечера в России чемпион мира Жавохир Умматалиев провел дебютный бой в профессиональном ринге. Его соперником стал азербайджанец Рахим Алиев.
Поединок продолжался все шесть раундов. Узбекский боксер действовал расчетливо и не позволял сопернику навязать темп. Он часто попадал джебом и заставлял Алиева работать вторым номером. Судьи единогласно отдали победу Умматалиеву. Его старт в профессионалах получился уверенным и спокойным.
Муйдинходжаев завершает бой в раннем раунде.
Вторым вышел на ринг Асадхуджа Муйдинходжаев. Олимпийский чемпион встретился с казахстанцем Айдосом Тастаевым.
Уже в первом раунде узбекский боксер создал давление и отметил контроль серией точных ударов. Ситуация стала критичной во втором раунде. Муйдинходжаев усилил натиск, и после точного попадания судья остановил бой. Победа техническим нокаутом стала ярким началом его профессиональной карьеры.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Хуршидбек Расулжонов нокаутировал соперника и защитил чемпионский пояс RCC EBR.