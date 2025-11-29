Умматалиев и Муйдинходжаев ярко дебютируют в профессиональном боксе

Поединок продолжался все шесть раундов. Узбекский боксер действовал расчетливо и не позволял сопернику навязать темп. Он часто попадал джебом и заставлял Алиева работать вторым номером. Судьи единогласно отдали победу Умматалиеву. Его старт в профессионалах получился уверенным и спокойным.