Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умматалиев и Муйдинходжаев ярко дебютируют в профессиональном боксе

В Челябинске прошел вечер профессионального бокса, где узбекские чемпионы Жавохир Умматалиев и Асадхуджа Муйдинходжаев успешно провели дебютные бои. Оба спортсмена подтвердили уровень, а их старт в профессиональной карьере совпал с подписанием контрактов с британской компанией Quensberry.

Источник: Курсив

Умматалиев берет уверенную победу по очкам.

Во время боксерского вечера в России чемпион мира Жавохир Умматалиев провел дебютный бой в профессиональном ринге. Его соперником стал азербайджанец Рахим Алиев.

Поединок продолжался все шесть раундов. Узбекский боксер действовал расчетливо и не позволял сопернику навязать темп. Он часто попадал джебом и заставлял Алиева работать вторым номером. Судьи единогласно отдали победу Умматалиеву. Его старт в профессионалах получился уверенным и спокойным.

Муйдинходжаев завершает бой в раннем раунде.

Вторым вышел на ринг Асадхуджа Муйдинходжаев. Олимпийский чемпион встретился с казахстанцем Айдосом Тастаевым.

Уже в первом раунде узбекский боксер создал давление и отметил контроль серией точных ударов. Ситуация стала критичной во втором раунде. Муйдинходжаев усилил натиск, и после точного попадания судья остановил бой. Победа техническим нокаутом стала ярким началом его профессиональной карьеры.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Хуршидбек Расулжонов нокаутировал соперника и защитил чемпионский пояс RCC EBR.