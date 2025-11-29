Всем детям нужно выучить это: В МВД назвали коронные фразы мошенников

В правоохранительных органах призвали россиян ознакомить детей с фразами, по которым можно распознать телефонных мошенников.
«Основные фразы, по которым ребенок может распознать телефонного мошенника: “срочно нужно перевести деньги, никому не говори”, “родители попали в беду, помоги прямо сейчас”, “назови номер карты мамы или папы”, “передай мне код, который придет на телефон”», — пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.
Также сообщается, что аферисты чаще всего представляются детям работниками учреждений образования или утверждают, что с их родителями случилось несчастье.
Напомним, жертвами мошенников всё чаще становятся российские школьники, даже семилетние. У них есть карточки расчета за обеды, и они, как правило, привязаны к счетам родителей, чем пользуются преступники.
В 2025 году количество несовершеннолетних, ставших жертвами киберпреступников, увеличилось на 25% за первые пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Топ-3 схемы аферистов, которые те применяют к детям: запугивание, обман через игры, удалённое управление устройствами. Подробности читайте здесь на KP.RU.