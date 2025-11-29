Reuters: Компания Airbus отзывает самолеты A320 для срочного ремонта и замены ПО

Компания в срочном порядке отзывает порядка шести тысяч самолетом модели A320 — все из-за проблем в области программного обеспечения (ПО) управления полетом. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в Reuters.
По данным телеканала BFM TV, из-за возникших обстоятельств авиакомпании Air France пришлось отменить 35 рейсов, отправляющихся из всех аэропортов Франции.
Решение об отзыве самолета приняли на основании инцидента, произошедшего 30 октября в американском штате Флорида.
Тогда на рейсе JetBlue между Канкуном и Ньюарком A320 показал уязвимость ПО управления к солнечной радиации. По этой причине борт произвел аварийную посадку в Тампе.
