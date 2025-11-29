Ричмонд
Reuters: Компания Airbus отзывает самолеты A320 для срочного ремонта и замены ПО

Компания в срочном порядке отзывает порядка шести тысяч самолетом модели A320 — все из-за проблем в области программного обеспечения (ПО) управления полетом. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в Reuters.

— Эта неудача стала одним из крупнейших отзывов Airbus за всю 55-летнюю историю. Она произошла через несколько недель после того, как A320 обогнал Boeing 737 по объему поставок, — уточнили в материале.

По данным телеканала BFM TV, из-за возникших обстоятельств авиакомпании Air France пришлось отменить 35 рейсов, отправляющихся из всех аэропортов Франции.

Решение об отзыве самолета приняли на основании инцидента, произошедшего 30 октября в американском штате Флорида.

Тогда на рейсе JetBlue между Канкуном и Ньюарком A320 показал уязвимость ПО управления к солнечной радиации. По этой причине борт произвел аварийную посадку в Тампе.

19 ноября также стало известно, что представитель производителя Geely на российском рынке компания «Джили-Моторс» отзовет 17,7 тысячи машин Emgrand из-за проблем с деформацией топливного бака.