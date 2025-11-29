Риэлторы рассказали, как вернуть деньги покупателям, лишившимся квартир

Если за этот срок продавец не сможет полностью компенсировать убытки, покупатель вправе требовать компенсацию от государства. Ее выплачивают один раз, для этого нужно обратиться с иском в суд к Минфину России. Размер компенсации суд установит индивидуально — это может быть либо сумма реального ущерба, либо кадастровая стоимость истребованной недвижимости на дату вступления в силу решения суда. Если покупателю удастся частично получить убытки от продавца, суд уменьшит размер государственной компенсации на эту сумму.