«Приступил к работе»: писатель Захар Прилепин вернулся в зону СВО

Российский писатель Захар Прилепин уже на протяжении двух недель находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 28 ноября, он рассказал в Telegram-канале.

По его словам, он уже приступил к выполнению боевых задач. При этом Прилепин не уточнил направление, на котором находится.

— Забыл рассказать: вторую неделю на территории, получил назначение, БРку (боевое распоряжение — прим. «ВМ»), приступил к работе. Место службы: добровольческий корпус, — уточнил писатель в публикации.

До этого представители Прилепина отмечали, что общественный деятель планирует полностью посвятить себя службе и выполнению боевых задач, которые командир поставит перед ним.

21 октября писатель объяснил свое решение вновь подписать контракт с Министерством обороны России тем, что это «история», которую он начал с товарищами в 2014 году.

Политический деятель также взял паузу в литературной деятельности. Он хочет обойтись без писательства до момента, пока не закончится новый контракт на службу.

