Скворцова рассказала об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы

СИРИУС, 29 ноя — РИА Новости. Третья фаза клинических исследований вакцины для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии началась в России, рассказала РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.
«Закончена объединенная первая и вторая фазы клинических исследований, что является само по себе, по действующему законодательству, достаточным для регистрации вакцины, под встречное условие с непрерывным мониторингом ее эффективности у всех, кто будет ее получать. Мы начали третью фазу клинических исследований, и сейчас очень активно идет набор для клинических исследований третьей фазы», — сказала Скворцова.
Она уточнила, что специалистами выбрана эффективная доза, которая составила 80 микрограммов. Вакцина вводится подкожно пятикратно, с режимом дозирования — один раз в четыре недели.
«Для того чтобы предотвратить реакцию организма на следующий период пыления березы, нам нужно было начать исследования с октября. Так как пыление начинается в апреле, а в некоторые теплые года и с конца марта», — пояснила глава агентства.