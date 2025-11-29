Глава Таганрога рассказала о последствиях ночной атаки

Срочная новость.
Таганрог ночью подвергся массированной атаке. Произошло восемь возгораний. Предварительно, пострадавших нет. По трем адресам обнаружены обломки БПЛА., территория оцеплена. Об этом сообщает глава города Таганрог Светлана Камбулова.
