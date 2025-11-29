В Госдуме предложили заморозить цены на продукты к Новому году

Инициатива о моратории на повышение цен на продукты в период зимних праздников появилась на фоне роста цен на ряд продуктов в 2025 году. В октябре зафиксировано увеличение стоимости плодоовощной продукции в среднем на 4,2%, а также рост цен на мясные продукты, куриные яйца, кофе и шоколад. Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов также предлагал ввести мораторий на повышение розничных цен на продукты, которые традиционно составляют основу новогоднего стола, на весь декабрь 2025 года.