В Госдуме предложили заморозить цены на продукты к Новому году

Парламентарии предложили меры поддержки россиян в новогодние каникулы.
В парламенте выступили с инициативой ввести временный мораторий на повышение стоимости продовольственных товаров и напитков в период зимних праздников. Эта мера призвана поддержать граждан и позволить им не экономить на подготовке праздничного стола. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Сейчас, в преддверии Нового года, вновь дорожают продукты. Мы предлагаем: давайте с 1 декабря этого года по 10 января заморозим цены на продукты питания, на напитки. Дайте людям нормально встретить Новый год», — заявил Миронов в беседе с ТАСС.
Депутат добавил, что в последнее время наблюдается падение спроса на продовольствие, что говорит о вынужденной экономии людей на самом необходимом. По словам парламентария, ситуация особенно критична для пенсионеров, которым после оплаты услуг ЖКХ зачастую приходится делать выбор между покупкой еды и лекарственных препаратов.
Инициатива о моратории на повышение цен на продукты в период зимних праздников появилась на фоне роста цен на ряд продуктов в 2025 году. В октябре зафиксировано увеличение стоимости плодоовощной продукции в среднем на 4,2%, а также рост цен на мясные продукты, куриные яйца, кофе и шоколад. Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов также предлагал ввести мораторий на повышение розничных цен на продукты, которые традиционно составляют основу новогоднего стола, на весь декабрь 2025 года.