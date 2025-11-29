Ричмонд
Онищенко оценил риски перехода птичьего гриппа-мутанта на людей

Мутировавший птичий грипп H5N5 не может перейти на людей. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Источник: Life.ru

Академик уверяет, что штамм гриппа H5N5 не перейдёт на «человеческую популяцию», но раз в десятилетие формируются новые пандемические вариации из-за особенностей вируса гриппа. Такая изменчивость связана с быстрыми перестройками генетического кода.

При этом Онищенко уточнил, что если в этом году у нас выработался сильный иммунитет к текущему штамму гриппа, то в следующем году вирус может так измениться, что наша иммунная система его просто «не узнает».

Ранее директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции заявила, что из-за вируса птичьего гриппа может возникнуть пандемия, которая будет более разрушительной, чем CoViD-19. По словам эксперта, у людей нет защиты от вируса H5, как это было с CoViD-19. В отличие от коронавируса, который в основном опасен для слабых, грипп может навредить и здоровым людям, и даже детям.

