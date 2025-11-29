Онищенко оценил риски перехода птичьего гриппа-мутанта на людей

Академик уверяет, что штамм гриппа H5N5 не перейдёт на «человеческую популяцию», но раз в десятилетие формируются новые пандемические вариации из-за особенностей вируса гриппа. Такая изменчивость связана с быстрыми перестройками генетического кода.
При этом Онищенко уточнил, что если в этом году у нас выработался сильный иммунитет к текущему штамму гриппа, то в следующем году вирус может так измениться, что наша иммунная система его просто «не узнает».
Ранее директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции заявила, что из-за вируса птичьего гриппа может возникнуть пандемия, которая будет более разрушительной, чем CoViD-19. По словам эксперта, у людей нет защиты от вируса H5, как это было с CoViD-19. В отличие от коронавируса, который в основном опасен для слабых, грипп может навредить и здоровым людям, и даже детям.
Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.