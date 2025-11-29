В МВД рассказали, по каким признакам распознать взломанный аккаунт в мессенджере

«Внезапные просьбы от знакомых в мессенджере переслать деньги или поступление от них файлов с подозрительным содержанием являются признаками взломанных аккаунтов», — сообщил ТАСС. В МВД пояснили, что если знакомый начал просить деньги или отправлять файлы с подозрительным содержанием, это может указывать на взлом его аккаунта.