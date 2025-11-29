Россиян за гирлянды на фасадах могут оштрафовать и даже завести уголовное дело

Речь идёт о нарушении требований пожарной безопасности, нарушении правил содержания жилых домов или самоуправстве. Штраф для физических лиц может составить до 15 тысяч рублей, а если при украшении фасадов будет повреждено имущество или кто-нибудь пострадает, украшателя могут привлечь и к уголовной ответственности.