Россиян за гирлянды на фасадах могут оштрафовать и даже завести уголовное дело

Юрист Хаминский: за гирлянды на фасадах могут оштрафовать на 15 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Россиян могут оштрафовать за украшение новогодними гирляндами внешней окон, дверей и фасадов. Речь идёт о внешней стороне зданий, рассказал РИА Новости юрист Александр Хаминский.

Речь идёт о нарушении требований пожарной безопасности, нарушении правил содержания жилых домов или самоуправстве. Штраф для физических лиц может составить до 15 тысяч рублей, а если при украшении фасадов будет повреждено имущество или кто-нибудь пострадает, украшателя могут привлечь и к уголовной ответственности.

Также напомним, что лестничные клетки и площадки — это пути эвакуации, и по нормам пожарной безопасности они должны быть полностью свободны. За их загромождение новогодним декором могут взыскать штраф.

Кроме того, запрещено оставлять без присмотра гирлянды, которые не предназначены для круглосуточной эксплуатации.

Стоит также учитывать, что размещение праздничных украшений в местах общего пользования требует предварительного одобрения со стороны всех собственников жилья.