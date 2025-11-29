Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Алешкин сказал, как не попасться на «схему Долиной», покупая квартиру

Адвокат Алешкин посоветовал пока отказаться от покупки квартир у публичных лиц, а также сказал, как защитить себя перед сделкой.

Источник: Аргументы и факты

Защититься полностью от мошеннических схем во время покупки квартиры нельзя, однако можно снизить риски. Адвокат Андрей Алешкин на фоне резонансной истории с квартирой певицы Ларисы Долиной в беседе с aif.ru дал несколько советов по безопасной сделке.

Напомним, Долина стала жертвой украинских мошенников в августе 2024 года. Предметом аферы оказалась квартира певицы в Хамовниках. Долина сообщила, что пошла на сделку, так как была введена в заблуждение третьими лицами.

Суд встал на сторону звезды и постановил квартиру ей вернуть. Покупательница Полина Лурье такое решение назвала несправедливым. В результате она осталась и без денег, и без недвижимости.

После этой ситуации покупатели стали с недоверием относиться к покупкам квартир у звезд. Об этом также рассказала и певица Слава (Анастасия Сланевская), которая сейчас не может продать свою квартиру.

«Есть несколько рекомендаций. Во-первых, сделку надо проводить с оценкой недвижимости, которую вы покупаете. Нужно убедиться, что выставленная цена является рыночной, не заниженной. Во-вторых, необходимо проверить наличие родственников, которые либо прописаны, либо имеют возможность каким-либо образом косвенно участвовать в сделке или заинтересованы в этой сделке. В-третьих, нужно посмотреть, в каком материальном положении находится продавец, например, является ли банкротом», — отметил юрист.

Долина продала пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей — гораздо ниже рыночной стоимости. Средняя цена похожей квартиры в Хамовниках — примерно 350−430 миллионов рублей.

«Денежные средства при оплате квартиры ни в коем случае не нужно передавать ни по распискам, ни еще каким-либо образом, только безналичными платежами, чтобы в случае чего подтвердить реальность сделки», — добавил специалист.

Ранее адвокат Алешкин посоветовал пока воздержаться от покупки квартир у звезд.