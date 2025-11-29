Юрист Алешкин сказал, как не попасться на «схему Долиной», покупая квартиру

«Есть несколько рекомендаций. Во-первых, сделку надо проводить с оценкой недвижимости, которую вы покупаете. Нужно убедиться, что выставленная цена является рыночной, не заниженной. Во-вторых, необходимо проверить наличие родственников, которые либо прописаны, либо имеют возможность каким-либо образом косвенно участвовать в сделке или заинтересованы в этой сделке. В-третьих, нужно посмотреть, в каком материальном положении находится продавец, например, является ли банкротом», — отметил юрист.