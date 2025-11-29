Юрист Алешкин сказал, как не попасться на «схему Долиной», покупая квартиру

Защититься полностью от мошеннических схем во время покупки квартиры нельзя, однако можно снизить риски. Адвокат Андрей Алешкин на фоне резонансной истории с квартирой певицы Ларисы Долиной в беседе с aif.ru дал несколько советов по безопасной сделке.
Напомним, Долина стала жертвой украинских мошенников в августе 2024 года. Предметом аферы оказалась квартира певицы в Хамовниках. Долина сообщила, что пошла на сделку, так как была введена в заблуждение третьими лицами.
Суд встал на сторону звезды и постановил квартиру ей вернуть. Покупательница Полина Лурье такое решение назвала несправедливым. В результате она осталась и без денег, и без недвижимости.
После этой ситуации покупатели стали с недоверием относиться к покупкам квартир у звезд. Об этом также рассказала и певица Слава (Анастасия Сланевская), которая сейчас не может продать свою квартиру.
«Есть несколько рекомендаций. Во-первых, сделку надо проводить с оценкой недвижимости, которую вы покупаете. Нужно убедиться, что выставленная цена является рыночной, не заниженной. Во-вторых, необходимо проверить наличие родственников, которые либо прописаны, либо имеют возможность каким-либо образом косвенно участвовать в сделке или заинтересованы в этой сделке. В-третьих, нужно посмотреть, в каком материальном положении находится продавец, например, является ли банкротом», — отметил юрист.
Долина продала пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей — гораздо ниже рыночной стоимости. Средняя цена похожей квартиры в Хамовниках — примерно 350−430 миллионов рублей.
«Денежные средства при оплате квартиры ни в коем случае не нужно передавать ни по распискам, ни еще каким-либо образом, только безналичными платежами, чтобы в случае чего подтвердить реальность сделки», — добавил специалист.
Ранее адвокат Алешкин посоветовал пока воздержаться от покупки квартир у звезд.