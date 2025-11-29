Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 ноября

В случае Овнов дела потребуют творческого подхода, а они будут склонны формально относиться к решению многих задач. Это мешает добиться успеха. Особенно трудно будет тем, кому предстоит общаться с разными людьми и искать к каждому подход. Часто представители знака не будут понимать, что нужно сказать или сделать, чтобы произвести впечатление. Разногласия могут возникать на работе и дома.