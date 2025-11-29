Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 29 ноября 2025 года.
В случае Овнов дела потребуют творческого подхода, а они будут склонны формально относиться к решению многих задач. Это мешает добиться успеха. Особенно трудно будет тем, кому предстоит общаться с разными людьми и искать к каждому подход. Часто представители знака не будут понимать, что нужно сказать или сделать, чтобы произвести впечатление. Разногласия могут возникать на работе и дома.
Тельцов ожидает беспокойный и насыщенный день. Их внимания требуют разные дела, порой непредсказуемые. Возможно, придется изменить планы, чтобы решить неожиданно возникающую проблему. Вероятны денежные поступления из неизвестного ранее источника. Окружающие могут обращаться к вам за помощью.
Близнецов ждет напряженный день. У представителей знака чаще обычного возникают конфликты — они постоянно ссорятся с окружающими, хотя порой даже не понимают, почему. Сейчас многие могут критиковать их. Общение с близкими не всегда дается легко. Вторую половину дня следует посвятить восстановлению сил, настройтесь на оптимистичный лад.
У Раков будет не самый простой, но плодотворный и удачный день. Их внимания потребуют разные дела, выручить сможет только энтузиазм. У представителей знака будет возможность многому научиться. То, что они узнают сегодня, поможет найти решение старых проблем. Рекомендуется продумывать свои поступки — это поможет быстрее достигнуть цели.
У Львов есть шанс достичь успехов, несмотря на то что этот день будет довольно сложным. Для этого предстоит действовать быстро и решительно, ничего не откладывая на потом. Часто представители знака добиваются нужных результатов там, где другие терпят неудачу. Будет шанс познакомиться с интересными людьми, причем с романтическими намерениями.
Девам не все будет даваться легко, некоторые моменты этого дня будут напряженными. Им часто трудно найти общий язык с людьми. Иногда даже самые близкие люди неправильно понимают представителей знака, сердятся или обижаются из-за пустяков. Следует сглаживать острые углы. Сохранив видимость мира, они выиграют время для того, чтобы хорошо обдумать планы.
Весов ждет яркий и насыщенный день, полный приятных моментов. Им будет легко принять правильные решения — интуиция подсказывает, как нужно поступить. Можно пробовать что-то новое, обсуждать с окружающими планы. Кто-то может влюбиться в представителей знака с первого взгляда. Вторая половина дня подходит для прогулок и поездок.
Скорпионы смогут убедить многих в своей правоте, если захотят этого. Они уверены в своих силах и не сомневаются, что способны достичь успеха. На пути могут возникнуть преграды, но если сдаться, то дорога в этом направлении закроется. Не исключено, что сейчас получится раскрыть чей-то чужой секрет.
Стрельцов ожидает плодотворный день, отлично подходящий для того, чтобы завершить старые дела. Интуиция подсказывает, что нужно изменить и как действовать. Лучше не откровенничать с малознакомыми и близкими людьми. Желательно сократить расходы, поскольку покупки не будут удачными.
Козерогам стоит взяться за важные дела, не откладывая их. Будет легко найти единомышленников. Встать на сторону представителей знака могут даже те, кого они считали соперниками. Возможны выгодные сделки и покупки. Там, где дела касаются денег, Козероги принимают верные решения.
Водолеям не стоит спешить: если они будут торопиться, то сделают много ошибок. Могут оказаться полезны советы старых знакомых, которым хорошо известны сильные и слабые стороны представителей знака. День подходит для хорошо знакомой работы, но и в новых делах проблем не будет. Можно строить планы на будущее.
Рыб ждет отличный день, несмотря на большое количество забот. Масса дел требует их внимания, но есть риск не успеть все решить. Часто помогают случайные знакомые. Общее дело может послужить началом для дружеских или романтических отношений. Возможны неожиданные истории, которым представители знака будут рады, передает «Российская газета».