Адвокат Жорин сказал, кто сможет воспользоваться брендом Пугачевой

Товарный знак «Алла Борисовна», зарегистрированный Аллой Пугачевой, может быть зарегистрирован другим человеком после того, как певица утратит право на него, однако все будет зависеть от оценки различительной способности и соответствия требованиям законодательства о товарных знаках. Об этом aif.ru заявил адвокат Сергей Жорин.
Ранее стало известно, что Пугачева может утратить право на товарный знак «Алла Борисовна» в апреле 2026 года.
Жорин отметил, что исключительное право на знак будет прекращено в случае, если срок регистрации не будет продлен в установленном порядке, включая льготный шестимесячный период после истечения срока.
«После прекращения прав обозначение становится доступным для повторной подачи заявки. Также возможно аннулирование регистрации в связи с неиспользованием, если заинтересованное лицо обратится с соответствующим требованием и докажет трёхлетний период неиспользования», — сказал собеседник aif.ru.
Адвокат добавил, что теоретически любое лицо сможет зарегистрировать бренд «Алла Борисовна» на себя.
«После прекращения исключительных прав обозначение может быть заявлено любым лицом, и действует принцип “first-to-file” — приоритет получает тот, кто первым подаст заявку. Однако Роспатент может отказать в регистрации, если обозначение лишено различительной способности, представляет собой имя без дополнительных элементов или воспринимается как обычное словосочетание без индивидуализирующих признаков», — пояснил Жорин.
Также он подчеркнул, что перерегистрация обозначения с некоторыми изменениями возможна, но зависит от оценки различительной способности и отсутствия вводящей в заблуждение ассоциации.
«Таким образом, если правообладатель, то есть Алла Пугачева, не продлит регистрацию, обозначение действительно может стать доступным для новой заявки. Однако успешная регистрация будет зависеть от оценки различительной способности и соответствия требованиям законодательства о товарных знаках», — подытожил эксперт.
Товарный знак «Алла Борисовна» был зарегистрирован в 1997 году. Под ним могут выпускать в том числе одежду, головные уборы, игрушки, напитки, табак. Срок действия регистрации Пугачева продлевала в последний раз в 2016 году.