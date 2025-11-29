Адвокат Жорин сказал, кто сможет воспользоваться брендом Пугачевой

Товарный знак «Алла Борисовна», зарегистрированный Аллой Пугачевой, может быть зарегистрирован другим человеком после того, как певица утратит право на него, однако все будет зависеть от оценки различительной способности и соответствия требованиям законодательства о товарных знаках. Об этом aif.ru заявил адвокат Сергей Жорин.