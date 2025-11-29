Ричмонд
Адвокат Жорин сказал, кто сможет воспользоваться брендом Пугачевой

Пугачева может потерять право на товарный знак «Алла Борисовна» в 2026 году.

Источник: Аргументы и факты

Товарный знак «Алла Борисовна», зарегистрированный Аллой Пугачевой, может быть зарегистрирован другим человеком после того, как певица утратит право на него, однако все будет зависеть от оценки различительной способности и соответствия требованиям законодательства о товарных знаках. Об этом aif.ru заявил адвокат Сергей Жорин.

Ранее стало известно, что Пугачева может утратить право на товарный знак «Алла Борисовна» в апреле 2026 года.

Жорин отметил, что исключительное право на знак будет прекращено в случае, если срок регистрации не будет продлен в установленном порядке, включая льготный шестимесячный период после истечения срока.

«После прекращения прав обозначение становится доступным для повторной подачи заявки. Также возможно аннулирование регистрации в связи с неиспользованием, если заинтересованное лицо обратится с соответствующим требованием и докажет трёхлетний период неиспользования», — сказал собеседник aif.ru.

Адвокат добавил, что теоретически любое лицо сможет зарегистрировать бренд «Алла Борисовна» на себя.

«После прекращения исключительных прав обозначение может быть заявлено любым лицом, и действует принцип “first-to-file” — приоритет получает тот, кто первым подаст заявку. Однако Роспатент может отказать в регистрации, если обозначение лишено различительной способности, представляет собой имя без дополнительных элементов или воспринимается как обычное словосочетание без индивидуализирующих признаков», — пояснил Жорин.

Также он подчеркнул, что перерегистрация обозначения с некоторыми изменениями возможна, но зависит от оценки различительной способности и отсутствия вводящей в заблуждение ассоциации.

«Таким образом, если правообладатель, то есть Алла Пугачева, не продлит регистрацию, обозначение действительно может стать доступным для новой заявки. Однако успешная регистрация будет зависеть от оценки различительной способности и соответствия требованиям законодательства о товарных знаках», — подытожил эксперт.

Товарный знак «Алла Борисовна» был зарегистрирован в 1997 году. Под ним могут выпускать в том числе одежду, головные уборы, игрушки, напитки, табак. Срок действия регистрации Пугачева продлевала в последний раз в 2016 году.