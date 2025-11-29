ТАСС: граждане Украины просят убежище в РФ чаще жителей других стран-оппонентов

Иностранные граждане часто запрашивают у России убежище. Среди таких обращений есть и заявления от граждан недружественных Москве стран. Согласно статистике, украинцы чаще просят убежище в РФ, чем жители других государств-оппонентов России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на проанализированные материалы.