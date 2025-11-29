ТАСС: граждане Украины просят убежище в РФ чаще жителей других стран-оппонентов

Иностранные граждане часто запрашивают у России убежище. Среди таких обращений есть и заявления от граждан недружественных Москве стран. Согласно статистике, украинцы чаще просят убежище в РФ, чем жители других государств-оппонентов России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на проанализированные материалы.
Всего за 2025 год убежище в РФ просили жители 24 недружественных стран. За девять месяцев с такими обращениями обратились 2 762 иностранца. Среди них 2 527 — от граждан Украины. Еще 93 обращения поступило от жителей Германии.
Помимо прочего, за убежищем обращались латвийцы, американцы, эстонцы и представители других недружественных государств. За девять месяцев такие просьбы поступили от 6 640 иностранцев, включая граждан стран-союзниц России.
На территорию РФ за 2025 год въехало более 25 тысяч украинцев. Большинство из них совершали частные визиты.