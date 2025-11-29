Инженеры ВВО из Хабаровского края отработали борьбу с диверсантами

В Хабаровском крае военнослужащие инженерного соединения Восточного военного округа провели тактико-специальные занятия по инженерной разведке и разминированию. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
По сценарию тренировки группа инженерного разведывательного дозора попала под внезапное нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. Военнослужащие отработали действия при засаде, уничтожили часть «диверсантов» и захватили остальных.
В ходе практической части личный состав выполнил поиск мин-ловушек, самодельных взрывных устройств, замаскированных противотанковых мин и растяжек. Для работы применялись современные миноискатели.
Обстановка на занятиях была приближена к боевой благодаря использованию дымов, имитационных средств и холостых боеприпасов.