В МВД рассказали о признаках фейковых сообщений со взломанного аккаунта

Есть несколько признаков сообщений, которые присылают мошенники со взломанных аккаунтов. О них в субботу, 29 ноября, рассказали в МВД.
По данным ведомства, в таких сообщениях обычно содержатся неожиданные просьбы, которые связаны с отправкой денег. Внутри также могут находиться файлы с сомнительным содержанием.
Чаще всего преступники используют аккаунты друзей или родственников жертвы, чтобы выкрасть у нее средства.
— Если знакомый просит деньги или отправляет файлы с подозрительным содержанием — это может быть признаком взлома аккаунта. Аферисты рассчитывают, что люди откликнутся на просьбу знакомого, — цитирует пояснение ТАСС.
Департамент здравоохранения Москвы также предупредил о случаях мошенничества, когда аферисты представляются сотрудниками поликлиник. Злоумышленники просят «подтвердить данные».
До этого в МВД сообщили, что мошенники разработали новую схему обмана пожилых людей. Они звонят пенсионерам и представляются врачами для пересдачи анализов, после чего выманивают данные граждан.