Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД рассказали о признаках фейковых сообщений со взломанного аккаунта

Есть несколько признаков сообщений, которые присылают мошенники со взломанных аккаунтов. О них в субботу, 29 ноября, рассказали в МВД.

Есть несколько признаков сообщений, которые присылают мошенники со взломанных аккаунтов. О них в субботу, 29 ноября, рассказали в МВД.

По данным ведомства, в таких сообщениях обычно содержатся неожиданные просьбы, которые связаны с отправкой денег. Внутри также могут находиться файлы с сомнительным содержанием.

Чаще всего преступники используют аккаунты друзей или родственников жертвы, чтобы выкрасть у нее средства.

— Если знакомый просит деньги или отправляет файлы с подозрительным содержанием — это может быть признаком взлома аккаунта. Аферисты рассчитывают, что люди откликнутся на просьбу знакомого, — цитирует пояснение ТАСС.

Департамент здравоохранения Москвы также предупредил о случаях мошенничества, когда аферисты представляются сотрудниками поликлиник. Злоумышленники просят «подтвердить данные».

До этого в МВД сообщили, что мошенники разработали новую схему обмана пожилых людей. Они звонят пенсионерам и представляются врачами для пересдачи анализов, после чего выманивают данные граждан.