Омское сливочное масло не прошло проверку качества в Приморье

Сотрудники Россельхознадзора Приморья выявили серьезные отклонения в партии омского сливочного масла, сообщила пресс-служба ведомства.
«Специалистами Приморского филиала ФГБУ “АПК НАЦРЫБА” продукция проверена на соответствие по 13 показателям. В результате проведенных исследований в партии установлено несоответствие по консистенции (она описана как мягкая, рыхла, слоистая), а также термоустойчивости (способности не гореть при жарке)», — говорится в сообщении.
Проверка качества была проведена по обращению самого владельца продукции. Партия весом в одну тонну была отобрана для лабораторного анализа на складе в городе Артеме. Информация о выявленных нарушениях была внесена в федеральную автоматизированную систему «Веста» и передана заказчику исследований для принятия дальнейших мер в отношении некачественного товара.
Специалисты отмечают, что это не единичный случай. С начала 2025 года приморские специалисты уже выявили несоответствия в 23 пробах сливочного масла.
Напомним, что недавно специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили опасную бактерию в замороженных пельменях «Бульмени» со сливочным маслом, произведённых во Владимирской области.