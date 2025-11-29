Российские военные проломили укрепрайон в Гуляйполе, который противник строил с 2014 года, заявил aif.ru военный эксперт, член президиума «Офицеров России», полковник в запасе Тимур Сыртланов.
«В последние дни приходят отличные новости по действиям нашей группировки, которая работает на Запорожском фронте. Особенно приятное известие в районе населенного пункта Гуляйполе, где проломлен хороший укрепрайон противника, который они строили с 2014 года, готовясь к войне с нами», — сказал Сыртланов.
Он отметил, что фронт противника сыплется по всей линии соприкосновения.
«ВСУ постоянно перекидывают подразделения с одного места на другое, пытаясь заткнуть бреши в обороне. Но ничего не получается», — резюмировал полковник.
Ранее представитель командования украинских сил обороны «Юг» Владислав Волошин признал, что ВС РФ удалось зайти во фланг ВСУ благодаря тому, что одно из подразделений украинской армии без согласования отошло с занимаемых позиций.