Бойцы РФ проломили укрепрайон у Гуляйполя, который ВСУ строили 11 лет

«В последние дни приходят отличные новости по действиям нашей группировки, которая работает на Запорожском фронте. Особенно приятное известие в районе населенного пункта Гуляйполе, где проломлен хороший укрепрайон противника, который они строили с 2014 года, готовясь к войне с нами», — сказал Сыртланов.