ВСУ за сутки потеряли до 280 военных на красноармейском направлении

Штурмовые части 51-й армии ВС РФ продолжают продвигаться в Димитрове.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны России сообщило о значительных потерях украинских подразделений на красноармейском направлении в течение последних суток.

По сведениям ведомства, штурмовые части 51-й армии продолжают продвигаться в Димитрове, вытесняя противника из нескольких городских районов. За сутки ВСУ потеряли до 280 военных и артиллерийское орудие.

Также отмечается, что в Покровске штурмовые подразделения 2-й армии продолжают операцию против окружённых украинских сил, одновременно проводя зачистку соседнего населённого пункта. Российские военные заявили, что им удалось отбить несколько попыток прорыва, предпринятых украинскими бригадами и полком, пытавшимися освободить заблокированные группы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли 47 тыс. человек в октябре. По его словам, дезертирство в украинской армии «очень большое».