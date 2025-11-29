Минобороны России сообщило о значительных потерях украинских подразделений на красноармейском направлении в течение последних суток.
По сведениям ведомства, штурмовые части 51-й армии продолжают продвигаться в Димитрове, вытесняя противника из нескольких городских районов. За сутки ВСУ потеряли до 280 военных и артиллерийское орудие.
Также отмечается, что в Покровске штурмовые подразделения 2-й армии продолжают операцию против окружённых украинских сил, одновременно проводя зачистку соседнего населённого пункта. Российские военные заявили, что им удалось отбить несколько попыток прорыва, предпринятых украинскими бригадами и полком, пытавшимися освободить заблокированные группы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли 47 тыс. человек в октябре. По его словам, дезертирство в украинской армии «очень большое».