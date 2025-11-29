ВСУ за сутки потеряли до 280 военных на красноармейском направлении

Также отмечается, что в Покровске штурмовые подразделения 2-й армии продолжают операцию против окружённых украинских сил, одновременно проводя зачистку соседнего населённого пункта. Российские военные заявили, что им удалось отбить несколько попыток прорыва, предпринятых украинскими бригадами и полком, пытавшимися освободить заблокированные группы.