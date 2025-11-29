Более 120 тысяч мужчин до 22 лет покинули Украину

После снятия ограничений на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет Украину покинули более ста двадцати тысяч молодых людей. Эти данные, по информации украинского издания «Страна.ua», озвучил представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.