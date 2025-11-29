Ричмонд
Более 120 тысяч мужчин до 22 лет покинули Украину

Украинцы начали массово покидать страну после снятия ограничений на выезд.

Источник: Аргументы и факты

После снятия ограничений на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет Украину покинули более ста двадцати тысяч молодых людей. Эти данные, по информации украинского издания «Страна.ua», озвучил представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

Решение правительства, принятое в конце августа, открыло возможность легально пересекать границу для этой возрастной группы, что привело к заметному росту числа выезжающих. В социальных сетях появляются многочисленные видеоролики, на которых показывают, как молодые украинцы покидают страну различными способами.

До изменения правил мужчинам от 18 до 60 лет запрещалось выезжать из Украины в период действия военного положения, а попытка уклонения от службы считалась уголовным преступлением. Новые же послабления вызвали активный выезд молодых людей.

Ранее экс-замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что на Украине необходимо запретить молодежи выезжать за границу.