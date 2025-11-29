8 тысяч хризантем вырастили в Иркутске ко Дню матери

День матери традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. К предстоящему празднику сотрудники муниципального предприятия «Горзеленхоз» вырастили 8 тысяч хризантем. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Местные хризантемы отличаются от привозных тем, что срезают ее каждый день. А это значит, что букет будет радовать максимально долго, — говорится в сообщении.
Одна из теплиц была выделена специально под хризантемы двух видов: большие и пушистые одноголовые, кустовые. Основная гамма цветов: белые, желтые и розовые оттенки. Первая партия была собрана в середине осени, вторая зацвела ко Дню матери.