127 нарушений водителями автобусов и такси выявили в Иркутске за три дня

Особое внимание уделялось техническому состоянию транспорта.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 29 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска подвели итоги профилактического мероприятия «Автобус и легковое такси». Рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений ПДД водителями, осуществляющими пассажирские перевозки, прошли на территории Иркутска и прилегающего района с 26 по 28 ноября.

Как отметили в Госавтоинспекции, особое внимание госавтоинспекторов уделялось техническому состоянию транспорта, наличию необходимой документации и соблюдению правил дорожного движения.

Всего за три дня проверок было выявлено 127 правонарушений. Пять водителей без специального разрешения на ведение предпринимательской деятельности доставлены в отделы полиции. Одно транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку.

Напомним, что ранее в Иркутске и районе госавтоинспекторы провели профилактические рейды с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, а также пресечения управления машинами в нетрезвом виде. За минувшие выходные правоохранители остановили более 30 пьяных водителей, а также отказавшихся от медицинского освидетельствования.