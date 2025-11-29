127 нарушений водителями автобусов и такси выявили в Иркутске за три дня

Напомним, что ранее в Иркутске и районе госавтоинспекторы провели профилактические рейды с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, а также пресечения управления машинами в нетрезвом виде. За минувшие выходные правоохранители остановили более 30 пьяных водителей, а также отказавшихся от медицинского освидетельствования.