Кандидат в мэры Верещагин объявил о сплошной травле крыс в Красноярске

Председатель правительства Красноярского края и кандидат в мэры Красноярска Сергей Верещагин поручил провести в регионе массовую травлю грызунов. Такое решение было принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, где обсуждался резкий рост популяции крыс в жилых дворах.
Согласно решению комиссии, с 15 по 21 декабря 2025 года в населенных пунктах края пройдет «единовременная сплошная дератизация». Рекомендация касается всех глав муниципалитетов, руководителей организаций и бизнесменов.
Верещагин напрямую связал нашествие крыс с проблемами вывоза мусора. По его словам, с начала года поступило около двух тысяч жалоб на обращение с ТКО.
«В последние месяцы мы наблюдаем рост числа сигналов об увеличении популяции крыс во дворах жилых домов и в общественных местах. В Красноярске, Норильске и не только. Очевидно, что это взаимоувязанные вопросы — необустроенные мусорные площадки и несвоевременный вывоз отходов обеспечивают кормовую базу для грызунов», — заявил глава правительства и кандидат в градоначальники.
Помимо массовой зачистки от грызунов, комиссия ужесточила контроль за мусорщиками. Региональным операторам предписано исключить переполнение баков и вывозить отходы по строгому графику:
Не реже 1 раза в сутки — при температуре +5°С и выше.
Не реже 1 раза в 3 суток — при температуре +4°С и ниже.
