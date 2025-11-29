Кандидат в мэры Верещагин объявил о сплошной травле крыс в Красноярске

«В последние месяцы мы наблюдаем рост числа сигналов об увеличении популяции крыс во дворах жилых домов и в общественных местах. В Красноярске, Норильске и не только. Очевидно, что это взаимоувязанные вопросы — необустроенные мусорные площадки и несвоевременный вывоз отходов обеспечивают кормовую базу для грызунов», — заявил глава правительства и кандидат в градоначальники.