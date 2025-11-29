В МВД рассказали, как понять, что аккаунт вашего друга взломан

Пользователи часто могут сами определить, что аккаунт кого-то из знакомых взломан. О том, как это сделать, пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
Сообщается, что нужно обращать внимание на содержание сообщений, поступающих в социальных сетях или мессенджерах. Чаще всего мошенники, завладев аккаунтом, начинают просить денег в долг. Также они могут рассылать контактам похищенного аккаунта вредоносные программы. Чаще всего это ПО, которое даёт преступникам возможность получить удалённый доступ к телефону и похитить персональные данные.
Чаще всего вредоносные файлы имеют формат APK, уточнили в МВД.
Есть и другие способы понять, что тебе пишут со взломанного аккаунта. Они перечислены здесь на KP.RU.
Чтобы проверить подлинность собеседника, специалисты советуют сменить канал связи, задать вопрос с «намеренной ошибкой» или уточнить личные детали, известные только настоящему человеку.
Тем временем мошенники активно взламывают аккаунты известных личностей в социальных сетях. Злоумышленники используют имена звезд, чтобы публиковать фальшивые розыгрыши и собирать деньги.