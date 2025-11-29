В МВД рассказали, как понять, что аккаунт вашего друга взломан

Сообщается, что нужно обращать внимание на содержание сообщений, поступающих в социальных сетях или мессенджерах. Чаще всего мошенники, завладев аккаунтом, начинают просить денег в долг. Также они могут рассылать контактам похищенного аккаунта вредоносные программы. Чаще всего это ПО, которое даёт преступникам возможность получить удалённый доступ к телефону и похитить персональные данные.