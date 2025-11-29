В Новосибирске ожидается резкое похолодание до −27°C

Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности, и их экипажи продолжают работать в ночную смену для устранения последствий непогоды. Автомобилистам рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и ограничить скорость. Власти также советуют по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в условиях экстремальных температур.