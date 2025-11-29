Ричмонд
В Новосибирске ожидается резкое похолодание до −27°C

На дорогах сохранятся условия для сильной гололедицы, что требует повышенной осторожности от водителей.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске ожидается резкое похолодание. Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, температура снизится до −25… −27 °C. На дорогах сохранятся условия для сильной гололедицы, что требует повышенной осторожности от водителей.

Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности, и их экипажи продолжают работать в ночную смену для устранения последствий непогоды. Автомобилистам рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и ограничить скорость. Власти также советуют по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в условиях экстремальных температур.

В случае чрезвычайных ситуаций жители могут обращаться по телефонам: МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС) 218−00−51, Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) 218−68−11, 231−06−49.