Полковник Сыртланов: бойцы РФ берут штурмом последнее мощное укрепление ВСУ

Продвижение российских войск ускорится после взятия Гуляйполя, убежден полковник.

Источник: Аргументы и факты

После освобождения Гуляйполя в Запорожской области российские войска будут продвигаться значительно быстрее, так как до Запорожья нет никаких укрепрайонов противника. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, член президиума «Офицеров России», полковник в запасе Тимур Сыртланов.

«Что касается Гуляйполя, то за этим населенным пунктом на десятки километров простираются голые степи. И объективно, там нет никаких укрепрайонов и так далее. Поэтому до следующих позиций противника уже будет проще работать. И темпы боевой работы российских войск будут намного быстрее», — отметил Сыртланов.

Военный эксперт добавил, что боевики ВСУ в Гуляйполе раздавлены и бегут с передовой.

Ранее украинское командование признало, что ВС РФ удалось зайти во фланг ВСУ благодаря тому, что одно из подразделений армии Украины без согласования отошло с занимаемых позиций.