До +12 градусов: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана

Сегодня в Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура днем поднимется до 11 градусов тепла, а ночью опустится до −6 градусов. Скорость ветра: 3−8 м/с.
Жителям Астаны специалисты прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 1 градуса тепла, ночью температура снизится до −6 градусов. Скорость ветра: 9−14 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов тепла, ночью опустятся до −1 градуса. Скорость ветра: 5−10 м/с.