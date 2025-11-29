Ричмонд
Театр оперы и балеты открыл афишу до конца мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На сайте театра уже появились премьеры сезона — Реквием Вольфганга Амадея Моцарта (28 января), опера Джузеппе Верди «Риголетто» (7−8 февраля) в постановке Сергея Новикова, балет «Пушкин» на музыку Константина Борисова в постановке Никиты Дмитриевского (14−15 марта), «Богема» Джакомо Пуччини (28 апреля, концертное исполнение), премьера новой редакции балета Тихона Хренникова «Гусарская баллада» (16−17 мая).

Источник: НИА Красноярск

С 31 января по 29 марта уже традиционно пройдет международный фестиваль «Парад звезд в оперном. Словцов», в котором будут представлены премьеры, репертуарные оперы и концерты с участием приглашенных солистов.

В качестве юбилейных вечеров артистов театра пройдут два спектакля — опера Джузеппе Верди «Трубадур» (заслуженная артистка России Светлана Рацлаф-Левчук) и балет Валерия Гаврилина «Анюта» (заслуженный артист Красноярского края Иван Карнаухов).

Можно будет увидеть масштабные нашумевшие балеты «Катарина, или Дочь разбойника (“Золотая Маска” — 2023), любимый зрителями “Спартак”. Не сойдет с афиши и вечная классика — оперы и балеты на музыку Петра Чайковского “Иоланта”, “Евгений Онегин”, “Лебединое озеро”.

Уже традиционно в мае театр пригласит зрителей на вечер одноактных балетов «Последний поклон» и оперу Александра Чайковского «Любить на войне» по произведениям Виктора Астафьева. А в самом конце весны будет показано еще одно произведение Александра Чайковского — опера на основе исторических событий «Ермак».

В течение сезона в афише возможны корректировки, отмечает пресс-служба Красноярского театра оперы и балета.16+