Театр оперы и балеты открыл афишу до конца мая

С 31 января по 29 марта уже традиционно пройдет международный фестиваль «Парад звезд в оперном. Словцов», в котором будут представлены премьеры, репертуарные оперы и концерты с участием приглашенных солистов.
В качестве юбилейных вечеров артистов театра пройдут два спектакля — опера Джузеппе Верди «Трубадур» (заслуженная артистка России Светлана Рацлаф-Левчук) и балет Валерия Гаврилина «Анюта» (заслуженный артист Красноярского края Иван Карнаухов).
Можно будет увидеть масштабные нашумевшие балеты «Катарина, или Дочь разбойника (“Золотая Маска” — 2023), любимый зрителями “Спартак”. Не сойдет с афиши и вечная классика — оперы и балеты на музыку Петра Чайковского “Иоланта”, “Евгений Онегин”, “Лебединое озеро”.
Уже традиционно в мае театр пригласит зрителей на вечер одноактных балетов «Последний поклон» и оперу Александра Чайковского «Любить на войне» по произведениям Виктора Астафьева. А в самом конце весны будет показано еще одно произведение Александра Чайковского — опера на основе исторических событий «Ермак».
В течение сезона в афише возможны корректировки, отмечает пресс-служба Красноярского театра оперы и балета.16+