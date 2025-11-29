Юрист объяснила, кто получит компенсацию по советским вкладам до 2028 года

Она отметила, что граждане 1945 года рождения и старше получат трехкратную компенсацию остатка вклада по состоянию на 1 января 1992 года. В случае, если ранее выплачивалась часть средств, сумма компенсации будет уменьшена. Граждане, родившиеся в период с 1946 по 1991 год, получат двукратную компенсацию на тех же условиях. Безмаленко также подчеркнула, что если вклад в Сбербанке был закрыт в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсация выплачиваться не будет.