В Уссурийске поймали школьников, укравших 19 противогазов на заброшенном заводе

В Приморье подростки захотели приключений, но чуть не испортили себе будущее. В сети появилось видео, на котором неизвестные лица похищают противогазы с территории заброшенного завода в Уссурийске. Информация быстро стала распространяться, и на нее вышли сотрудники отдела МВД. Малолетних злоумышленников нашли быстро, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.
Следствие установило личности «грабителей» буквально по горячим следам. Ими оказались обычные местные школьники в возрасте от 11 до 14 лет. Как выяснилось, на профилактическом учете никто из них раньше не состоял — видимо, шалость показалась им безобидной.
Подростки, осознав серьезность ситуации, самостоятельно принесли все 19 похищенных респираторов в отдел полиции. Генеральный директор предприятия, куда они вернули имущество, претензий к юным «воришкам» не имеет — ущерб возмещен.
Однако на этом история не закончилась. К ответственности привлекли родителей школьников. Сотрудники полиции составили в их отношении протоколы по статье 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Теперь решение по этому делу будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних. А с самими подростками провели серьезную профилактическую беседу, объяснив, что такие «приключения» могут иметь куда более серьезные последствия.
В ведомстве подчеркивают: за любое происшествие с участием детей к ответственности могут быть привлечены их законные представители — родители. Вплоть до уголовной.