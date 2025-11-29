В Уссурийске поймали школьников, укравших 19 противогазов на заброшенном заводе

Однако на этом история не закончилась. К ответственности привлекли родителей школьников. Сотрудники полиции составили в их отношении протоколы по статье 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Теперь решение по этому делу будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних. А с самими подростками провели серьезную профилактическую беседу, объяснив, что такие «приключения» могут иметь куда более серьезные последствия.