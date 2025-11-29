В Узбекистане запретят оборот электронных сигарет

штраф в размере от 300 до 500 базовых расчетных величин (БРВ равна 412 тыс. сумов или около 18 тыс. тенге);исправительные работы от двух до трех лет;ограничение свободы на срок от трех до пяти лет;лишение свободы на срок от трех до пяти лет.