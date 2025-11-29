В Узбекистане запретят оборот электронных сигарет

Об этом 28 ноября проинформировала пресс-служба Минюста республики в своем Telegram-канале Huquqiu axborot. Закон вступит в силу через три месяца после опубликования.
Также устанавливается уголовная ответственность за изготовление, хранение, транспортировку, ввоз или вывоз из Узбекистана запрещенных к обороту в стране электронных сигарет, табачных изделий или электронных систем доставки никотина. Если подобные действия совершались в особо крупном размере или после применения административного наказания, предусмотрены следующие санкции:
штраф в размере от 300 до 500 базовых расчетных величин (БРВ равна 412 тыс. сумов или около 18 тыс. тенге);исправительные работы от двух до трех лет;ограничение свободы на срок от трех до пяти лет;лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
«При этом лицо, совершившее указанные действия, освобождается от ответственности в случае, если оно признало вину и передало в органы власти продукты, обращение которых запрещено», — говорится в сообщении.
