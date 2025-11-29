Завершено расследование дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Всего по делу арестовано более 40 человек. Среди них предполагаемый организатор преступной схемы — владелец транспортной компании Алексей Кабочкин, сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в «Шереметьево», а также так называемые «попрошайки». По данным следствия, фигуранты похищали деньги у бойцов СВО, прибывающих в «Шереметьево», путем краж, вымогательства и мошеннических действий.