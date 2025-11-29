Дефицит куриного мяса зафиксирован в торговых сетях Новосибирска

В Минпромторге Новосибирской области подтвердили сбои поставок куриного мяса в середине ноября 2025 года, отметив, что для разрешения ситуации магазины оперативно сменили поставщиков. По данным министерства, поставки тушек бройлеров уже возобновлены в обычном режиме. Покупатели сообщали, что в магазинах оставались только куриные крылья, голени и замороженные полуфабрикаты, при этом отмечалась нехватка фарша, филе и других видов куриной продукции. Некоторые жители были вынуждены приобретать курятину непосредственно на Октябрьской птицефабрике.