Дефицит куриного мяса зафиксирован в торговых сетях Новосибирска

В Новосибирске в ноябре возник дефицит куриного мяса в крупных торговых сетях «Магнит» и «Ярче!», где с прилавков исчезли целые тушки и большинство видов куриной продукции. Информация о ситуации с поставками подтверждена изданием «Горсайт» со ссылкой на данные министерства промышленности и торговли Новосибирской области.
«Исчезли целые тушки, на полках остались только ограниченные виды продукции. Недавно в “Ярче!” завезли несколько тушек, но их быстро раскупили. Индейка также исчезла», — рассказывают горожане.
В Минпромторге Новосибирской области подтвердили сбои поставок куриного мяса в середине ноября 2025 года, отметив, что для разрешения ситуации магазины оперативно сменили поставщиков. По данным министерства, поставки тушек бройлеров уже возобновлены в обычном режиме. Покупатели сообщали, что в магазинах оставались только куриные крылья, голени и замороженные полуфабрикаты, при этом отмечалась нехватка фарша, филе и других видов куриной продукции. Некоторые жители были вынуждены приобретать курятину непосредственно на Октябрьской птицефабрике.