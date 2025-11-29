Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дефицит куриного мяса зафиксирован в торговых сетях Новосибирска

Поставки курятины в магазины «Магнит» и «Ярче!» были нарушены в ноябре 2025 года.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске в ноябре возник дефицит куриного мяса в крупных торговых сетях «Магнит» и «Ярче!», где с прилавков исчезли целые тушки и большинство видов куриной продукции. Информация о ситуации с поставками подтверждена изданием «Горсайт» со ссылкой на данные министерства промышленности и торговли Новосибирской области.

«Исчезли целые тушки, на полках остались только ограниченные виды продукции. Недавно в “Ярче!” завезли несколько тушек, но их быстро раскупили. Индейка также исчезла», — рассказывают горожане.

В Минпромторге Новосибирской области подтвердили сбои поставок куриного мяса в середине ноября 2025 года, отметив, что для разрешения ситуации магазины оперативно сменили поставщиков. По данным министерства, поставки тушек бройлеров уже возобновлены в обычном режиме. Покупатели сообщали, что в магазинах оставались только куриные крылья, голени и замороженные полуфабрикаты, при этом отмечалась нехватка фарша, филе и других видов куриной продукции. Некоторые жители были вынуждены приобретать курятину непосредственно на Октябрьской птицефабрике.