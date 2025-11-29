Ричмонд
«Зал позора» для лживых СМИ появился на сайте Белого дома

На сайте Белого дома появился виртуальный «зал позора», предназначенный для СМИ, которые были «уличены в распространении фейков».

На сайте Белого дома появился виртуальный «зал позора», предназначенный для СМИ, которые были «уличены в распространении фейков».

В списке — телеканалы CNN, MSNBC и CBS News, а также газета The Washington Post. Кроме того, на сайте добавили раздел «медиапреступник недели», куда вошли CBS News, Boston Globe и The Independent.

— Данные СМИ исказили призыв президента Трампа привлечь членов Конгресса к ответственности за подстрекательство к мятежу, заявив, что он призывал к их «казни», — указано на странице.

16 сентября президент США Дональд Трамп подал в суд на издание The New York Times, требуя компенсацию в размере 15 миллиардов долларов. Основанием стали обвинения в клевете и лжи.

До этого политик также пообещал «в скором времени» подать в суд на газету The Wall Street Journal и его владельца Руперта Мердока в связи с публикацией клеветы.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев опроверг статью Bloomberg об утечке разговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и помощником лидера России Юрием Ушаковым.

