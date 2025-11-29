Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Король Дании принял верительные грамоты Посла Казахстана

Посол Казахстана вручил верительные грамоты Королю Дании, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Во дворце «Christiansborg» состоялась торжественная церемония вручения Послом Республики Казахстан Олжасом Сулейменовым верительных грамот Королю Дании Фредерику X.

В ходе церемонии Посол передал Королю приветствия и добрые пожелания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув приверженность Казахстана дальнейшему углублению сотрудничества с Данией.

Во время состоявшейся после церемонии беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-датского взаимодействия. Было отмечено, что отношения между Казахстаном и Данией развиваются поступательно и отличаются высоким уровнем доверия и взаимного уважения.

Казахский дипломат проинформировал Короля Фредерика X о приоритетах внутренней и внешней политики Казахстана, включая реализацию масштабных политических и социально-экономических реформ, инициированных Президентом К. Токаевым.

Отдельный акцент был сделан на экологическую и климатическую повестку. В ходе беседы обсуждены вопросы «зелёного перехода», в том числе датский национальный проект «State of Green», реализуемый под патронажем Его Величества. Король проявил живой интерес к политике Казахстана в сфере экологии и устойчивого развития.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам сохранения экосистем Аральского и Каспийского морей, подчеркнув важность международного сотрудничества в решении водных и климатических вызовов.

Особое внимание уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействию в сфере образования, научных исследований и климатической устойчивости. Также была отмечена значимость расширения контактов между деловыми кругами и научными центрами двух стран.

Король Фредерик X передал наилучшие пожелания народу и Президенту Казахстана, отметил позитивную динамику двусторонних отношений и выразил Послу пожелания успешной дипломатической деятельности.