Король Дании принял верительные грамоты Посла Казахстана

Во дворце «Christiansborg» состоялась торжественная церемония вручения Послом Республики Казахстан Олжасом Сулейменовым верительных грамот Королю Дании Фредерику X.
В ходе церемонии Посол передал Королю приветствия и добрые пожелания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув приверженность Казахстана дальнейшему углублению сотрудничества с Данией.
Во время состоявшейся после церемонии беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-датского взаимодействия. Было отмечено, что отношения между Казахстаном и Данией развиваются поступательно и отличаются высоким уровнем доверия и взаимного уважения.
Казахский дипломат проинформировал Короля Фредерика X о приоритетах внутренней и внешней политики Казахстана, включая реализацию масштабных политических и социально-экономических реформ, инициированных Президентом К. Токаевым.
Отдельный акцент был сделан на экологическую и климатическую повестку. В ходе беседы обсуждены вопросы «зелёного перехода», в том числе датский национальный проект «State of Green», реализуемый под патронажем Его Величества. Король проявил живой интерес к политике Казахстана в сфере экологии и устойчивого развития.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам сохранения экосистем Аральского и Каспийского морей, подчеркнув важность международного сотрудничества в решении водных и климатических вызовов.
Особое внимание уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействию в сфере образования, научных исследований и климатической устойчивости. Также была отмечена значимость расширения контактов между деловыми кругами и научными центрами двух стран.
Король Фредерик X передал наилучшие пожелания народу и Президенту Казахстана, отметил позитивную динамику двусторонних отношений и выразил Послу пожелания успешной дипломатической деятельности.