В Конгрессе США потребовали аудит помощи Киеву на фоне скандала с Ермаком

«Не понимаете, почему нам следовало проверять деньги, отправляемые на Украину? Коррупция», — написала она в соцсети X.
Поводом для такого заявления стали события на Украине. В пятницу Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у Ермака. Они связаны с расследованием коррупционного скандала в энергетике. Позже Владимир Зеленский сообщил, что его помощник написал заявление об отставке, а затем уволил его с поста главы своего офиса.
Следственные действия связаны с операцией «Мидас», направленной на раскрытие масштабных злоупотреблений в энергетике. По данным НАБУ, в центре событий находятся бизнесмен Тимур Миндич, которого связывают с Владимиром Зеленским, экс-министр юстиции Герман Галущенко и компания «Энергоатом», а также другие лица. Предполагается, что участники этой схемы осуществили отмыли не менее 100 миллионов долларов.
Андрей Ермак занимал должность главы офиса президента Украины с 2020 года. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) является ключевым органом по расследованию коррупционных преступлений высокопоставленных должностных лиц.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.