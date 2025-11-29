Ричмонд
В Конгрессе США потребовали аудит помощи Киеву на фоне скандала с Ермаком

Обыски у бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака и его последующая отставка вызвали резонанс за океаном. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что эти события доказывают необходимость проверки финансовой помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву.

Источник: Life.ru

«Не понимаете, почему нам следовало проверять деньги, отправляемые на Украину? Коррупция», — написала она в соцсети X.

Поводом для такого заявления стали события на Украине. В пятницу Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у Ермака. Они связаны с расследованием коррупционного скандала в энергетике. Позже Владимир Зеленский сообщил, что его помощник написал заявление об отставке, а затем уволил его с поста главы своего офиса.

Следственные действия связаны с операцией «Мидас», направленной на раскрытие масштабных злоупотреблений в энергетике. По данным НАБУ, в центре событий находятся бизнесмен Тимур Миндич, которого связывают с Владимиром Зеленским, экс-министр юстиции Герман Галущенко и компания «Энергоатом», а также другие лица. Предполагается, что участники этой схемы осуществили отмыли не менее 100 миллионов долларов.

Андрей Ермак занимал должность главы офиса президента Украины с 2020 года. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) является ключевым органом по расследованию коррупционных преступлений высокопоставленных должностных лиц.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
