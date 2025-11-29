Ричмонд
В Новосибирске опубликовали даты новогодних каникул для школьников

Первые классы могут уйти на дополнительные каникулы в феврале.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске стали известны даты зимних каникул для школьников. Информацию опубликовали на сайте Минпросвещения РФ.

Зимние школьные каникулы в Новосибирской области начнутся с 31 декабря 2025 и продлятся 11 января 2026 года. Первоклассники получат дополнительные каникулы с 15 по 22 февраля 2026 года.

Согласно производственному календарю, новогодние каникулы для работающих граждан пройдут с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, благодаря переносу выходных праздники продлятся на 3 дня.

Как следует из производственного календаря, выходные с 5 января 2025 года и 3 января 2026 года были перенесены на 31 декабря и 9 января соответственно.