В Новосибирске опубликовали даты новогодних каникул для школьников

В Новосибирске стали известны даты зимних каникул для школьников. Информацию опубликовали на сайте Минпросвещения РФ.
Зимние школьные каникулы в Новосибирской области начнутся с 31 декабря 2025 и продлятся 11 января 2026 года. Первоклассники получат дополнительные каникулы с 15 по 22 февраля 2026 года.
Согласно производственному календарю, новогодние каникулы для работающих граждан пройдут с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, благодаря переносу выходных праздники продлятся на 3 дня.
Как следует из производственного календаря, выходные с 5 января 2025 года и 3 января 2026 года были перенесены на 31 декабря и 9 января соответственно.