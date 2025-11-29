Ричмонд
«Дайте людям нормально встретить Новый год!»: Миронов предложил заморозить цены на продукты

Миронов призвал заморозить цены на продукты перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили заморозить цены на продукты питания в преддверии новогодних праздников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

«Сейчас, в преддверии Нового года, вновь дорожают продукты. Мы предлагаем: давайте с 1 декабря этого года по 10 января заморозим цены на продукты питания, на напитки. Дайте людям нормально встретить Новый год», — сказал Миронов.

Ранее антикризисный менеджер поделился способами предновогодней экономии.

Также сайт KP.RU собрал идеи, как заработать денег перед Новым годом.

Напомним, год назад траты россиян на новогодние праздники обновили исторический максимум: в среднем жители страны потратили на Новый год 64,4 тысячи рублей.

