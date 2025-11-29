«Дайте людям нормально встретить Новый год!»: Миронов предложил заморозить цены на продукты

В Госдуме предложили заморозить цены на продукты питания в преддверии новогодних праздников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.
«Сейчас, в преддверии Нового года, вновь дорожают продукты. Мы предлагаем: давайте с 1 декабря этого года по 10 января заморозим цены на продукты питания, на напитки. Дайте людям нормально встретить Новый год», — сказал Миронов.
Напомним, год назад траты россиян на новогодние праздники обновили исторический максимум: в среднем жители страны потратили на Новый год 64,4 тысячи рублей.
